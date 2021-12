Sienna Miller: Britanski tabloid mi je skoraj uničil življenje

Igralka Sienna Miller je dejala, da ji je britanski časnik The Sun skoraj uničil življenje, potem ko je z njihovim založnikom poravnala tožbo zaradi vdora v telefon. 39-letna hollywoodska zvezdnica je vložila tožbo proti podjetju News Group Newspapers (NGN) zaradi domnevnega prestrezanja glasovne pošte in zlorabe zasebnih podatkov septembra 2019.

The Sun, del imperija News Corporation Ruperta Murdocha, je zanikal nezakonito zbiranje informacij in se strinjal, da bo poravnal znatno škodo, ne da bi priznal odgovornost. Igralkin primer se je pojavil na višjem sodišču v Londonu, potem ko je približno 15 javnih osebnosti poravnalo tožbe proti NGN-ju zaradi vdora v telefone v zdaj že nekdanjemu tedniku News of the World.

Na sodišču je njen odvetnik dejal, da se je igralka soočala z intenzivnim medijskim nadzorom in resnim vdorom v njeno zasebno življenje, kar je prizadelo ne samo njo, ampak tudi njeno družino in prijatelje.

"The Sun je o njej objavil številne vsiljive zgodbe, ki so vsebovale zasebne podrobnosti o njenih odnosih in občutkih ter celo njene zaupne zdravstvene podatke," je povedal odvetnik David Sherbourne in dodal, da je to vključevalo razkrivanje podrobnosti o igralkini nosečnosti.

"Takrat je čutila in še vedno čuti, da ji je The Sun brutalno vzel izbiro v tej zadevi," je dejal Sherbourne in dodal, da jim Sienna nikoli ne bo mogla odpustiti tega, kar so storili.

Zunaj sodišča je Millerjeva dejala, da želi, da gre zadeva v popolno sojenje, da bi se razkril zločin v NGN-ju, vendar so ji visoki stroški to preprečili. "Skoraj so mi uničili življenje. Videla sem, kako so uničili življenja drugim," je povedala igralka.

"Njihovo vedenje me je zlomilo, škodilo je mojemu ugledu – včasih nepopravljivo – in me prisililo, da obtožim svojo družino in prijatelje, da so prodajali informacije, ki so me izstrelile v stanje močne paranoje in strahu," je dodala igralka.

90-letni Rupert Murdoch je leta 2011 končal z izdajanjem časopisa News of the World, potem ko se je razkrilo, da je časopis najel zasebnega preiskovalca, da je vdrl v glasovno pošto pogrešanega dekleta, ki so ga kasneje našli mrtvega. To je privedlo do širše policijske preiskave nezakonitih metod zbiranja tabloidnih novic, zaradi česar so sodili več novinarjem. Prejšnji teden je 39-letna Meghan Markle pozvala k reformi tabloidne kulture, potem ko je dobila drugo tožbo proti britanski družbi Associated Newspapers zaradi kršitve zasebnosti. Dejala je, da ta industrija pogojuje ljudi, da so kruti in dobi dobiček od laži in bolečin, ki jih ustvarjajo.