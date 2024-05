Sienna Miller na rdečo preprogo v Cannesu stopila v družbi hčerke

Njen zadnji film je režiral Kevin Costner , opisuje pa neverjetno epsko potovanje širitve ameriškega zahoda pred in po državljanski vojni, zgodbo povzema uradni opis. V filmu so ob njej in Costnerju zaigrali še Sam Worthington, Jamie Campbell Bower, Isabelle Fuhrman in Luke Wilson .

69-letnega zvezdnika je na rdečo preprogo pospremilo pet od njegovih sedmih otrok, igralec in režiser pa je že pred premiero napovedal, da bo na rdečo preprogo povabil sedem žensk, ki so nastopile v filmu in s svojo prisotnostjo veliko prispevale k vsebini."Ženske so razlog, da gre država naprej. Pogosto njihove želje niso bile upoštevane, bile so izkoriščene in tudi to so premagale. Zgodbe ne bi mogel povedati, če se ne bi vrtela okoli njih," je še dejal zvezdnik. O Millerjevi je dejal, da je ena najboljših igralk našega časa."Njene lepote se ne da zanikati, a njenih igralskih veščin ne gre spregledati."