Sienna Miller: Na snemanju filma sem za svojo hčerko posvojila zajčka

Sienna Miller ima novega živalskega prijatelja. Njihovi družini se je namreč pridružil majhen zajček, ki so ga poimenovali Cloudy , njegova pot do novega doma pa ni bila povsem običajna. "Zajčka sem posvojila na snemanju svojega zadnjega filma," je v izjavi za People zaupala zvezdnica.

Igralka se je na snemanju filma Horizon: An American Saga , ki je nastal pod režijsko taktirko Kevina Costnerja, preprosto zaljubila v majhno puhasto živalico, zato jo je morala vzeti s seboj. "Zajčka sem 'pretihotapila' iz Utaha v New York. Skrila sem mu ušesa in se pretvarjala, da je maček," je razkrila svojo iznajdljivost na letalu.

Nad kosmatim ljubljenčkom pa ni bila navdušena le 42-letnica, temveč tudi njena 11-letna hči Marlowe, in novi živalski prijatelj je bil pravzaprav darilo zanjo. "Moja hčerka me je obiskala na snemanju filma in spoznala šest zajčjih mladičkov, ki sta jih vzrejala direktor fotografije filma J. Michael Muro in njegova žena," je povedala in dodala, da je bilo tako odločeno, da gre zajček z njimi.