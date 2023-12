Sienna Miller pomotoma razkrila spol otroka: Dobili bomo punčko

Da nosečnice pogosto kaj pozabijo, ni nobena skrivnost, hormoni pa lahko nanje vplivajo tudi do te mere, da včasih kaj pomotoma izdajo. Tako je Sieena Miller v intervjuju za revijo Vouge nehote razkrila, katerega spola bo otrok, ki ga pričakuje s 26-letnim glasbenikom Olijem Greenom .

Zvezdnico so namreč vprašali, ali se njena 11-letna hčerka Marlowe veseli, da bo dobila mlajšega brata ali sestrico. "Če je navdušena, da bo imela sestro? Mlajšo sestrico? Opa, pomotoma sem razkrila spol. Dobili bomo punčko," je povedala in tako razkrila, da se bo njihovi družini pridružila še ena deklica. Marlowe bo tako dobila polsestrico, saj ima slavna igralka že hčerko z nekdanjim možem Tomom Sturridgeom .

Novico, da bo igralka pri 41 letih znova postala mama, je avgusta potrdila revija People, ko je objavila fotografije noseče igralke na plaži. Zvezdnica je za tuje medije spregovorila tudi o tem, da se zaradi svoje starosti pogosto srečuje z raznoraznimi komentarji. "Rada bi prišla do točke, ko se mi ne bo treba več šaliti na račun svoje starosti in otroka. To počnem zato, ker želim dati vtis, da se zlahka spopadam s predsodki," je še povedala v enem od intervjujev.