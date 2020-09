Sienna Miller razdrla že tretjo zaroko

Sienna Miller in Lucas Zwirner sta se po enem letu razmerja zaročila januarja, a ljubezen je zadnje mesece ugasnila. Nekdanja zaljubljenca sta se namreč razšla, poroča Page Six. Zaroko naj bi prekinila prav Sienna, ki je očitno ugotovila, da tudi njen tretji zaročenec ni pravi zanjo.

Nekdanja zaročenca sta se skupaj pojavila na filmskem festivalu Sundance januarja, kjer so premierno predstavili igralkin novi film Wander Darkly. Največ pozornosti je pritegnil prav njen bleščeči prstan, ki se je bleščal na njenem prstancu, in tako so se začela ugibanja, ali gre za zaročnega. V javnosti sicer nista nikoli uradno potrdila, da sta zaročena.

Spomnimo, da je bila Sienna od leta 2011 do 2015 v zvezi z igralcem Tomom Sturridgeem, s katerim sta se zaročila 2012. Skupaj imata 8-letno hčerkoMarlowe Ottoline Layng. Na seznamu njenih nekdanjih izbrancev se je znašel tudiJude Law, njen soigralec v filmu Alfie. Zvezdnika sta se zaročila na božič leta 2004 ter imela več let precej burno razmerje, dokončno pa sta se razšla leta 2011. Julija 2005 je v javnost prišlo, da je Jude imel razmerje z varuško svojih otrok Daisy Wright in da je bil to tudi glavni razlog, da je igralka preklicala njuno zaroko.

29-letni Lucas Zwirner, lastnik umetniške galerije, je Sienno spremljal na različne dogodke. Novembra lani sta se udeležila newyorške premiere filma21 Bridges, v katerem je Sienna zaigrala skupaj s Chadwickom Bosemanom, ki je v 44. letu starosti prejšnji teden umrl.

Lucas in Sienna sta prisostvovala tudi poroki pevke Elle Goulding ter se februarja pojavila na podelitvi nagrad Ceha ameriških scenaristov (Writers Guild Awards).