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Sienna Miller se je po rojstvu tretjega otroka zaročila

Los Angeles, 10. 06. 2026 11.55 pred 26 minutami 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
sienna miller

Sienna Miller se bo po rojstvu tretjega otroka sprehodila do oltarja. Zvezdnica se je namreč zaročila s partnerjem Olijem Greenom, ki je od nje mlajši 15 let. Igralka je v začetku maja pri 44 letih tretjič postala mama, za njenega zaročenca, s katerim sta par od leta 2022, pa je to drugi otrok. Sienna ima z nekdanjim partnerjem že 13-letno hčerko.

Sienna Miller je zaročena. Igralka se je zaročila s svojim partnerjem Olijem Greenom, s katerim sta skupaj od leta 2022. Po poročanju portala E! News so zvezdnico prejšnji teden v Barceloni fotografirali z novim prstanom na levi roki, kar je jasna potrditev, da se bo sprehodila do oltarja.

Igralka Sienna Miller je zaročena z Olijem Greenom.
Igralka Sienna Miller je zaročena z Olijem Greenom.
FOTO: Profimedia

44-letnica je v začetku maja tretjič postala mama, novice o zaroki pa še ni komentirala, se pa v njenem življenju trenutno dogajajo same lepe stvari. Za zaljubljenca je to drugi skupni otrok, igralka pa ima iz pretekle zveze s Tomom Sturridgeem še 13-letno hčerko Marlowe.

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Igralka je pred kratkim v enem od intervjujev razkrila, kako se ponovno počuti kot mama. "Zgodilo se je. V sosednji sobi imam dojenčka," je povedala in dodala: "Trenutno težko sestavljam razumljive stavke, ker zelo malo spim, ampak imam noro rada svojega otroka." V intervjujih za British Vogue in Harper's Bazaar je spregovorila tudi o ljubezni v zrelih letih. Priznala je, da se je nekoč počutila, kot da je pomembna leta vlagala v zveze, ki so bile kot 'vedro z luknjo na dnu'. Njen novi partner je v njeno življenje prinesel novo svežino, in čeprav se je sprva šalila, da je njegova mladost nadležna, je hitro spremenila mnenje.

Razlagalnik

Sienna Miller je priznana britansko-ameriška igralka in modna ikona, ki je svojo prepoznavnost pridobila z nastopi v odmevnih filmskih projektih. Med njene najbolj znane vloge sodijo upodobitev Edie Sedgwick v biografskem filmu 'Tovarna užitkov' (Factory Girl), vloga v filmu 'Layer Cake' ter nastop v vojni drami 'Ostrostrelec' (American Sniper), kjer je zaigrala ob boku Bradleyja Cooperja. Poleg igralske kariere je znana tudi po svojem vplivu v modnem svetu, kjer je bila v začetku tisočletja ena glavnih predstavnic tako imenovanega 'boho-chic' stila.

Izraz 'boho-chic' (okrajšava za boemski šik) označuje modni slog, ki je postal izjemno popularen v začetku 21. stoletja, s Sienno Miller kot eno njegovih ključnih ambasadork. Ta stil združuje elemente boemskega življenjskega sloga, hipijevske estetike in vintage mode. Zanj so značilna ohlapna oblačila, naravni materiali, etno vzorci, dolga krila, usnjeni dodatki z resicami ter plastenje nakita. Slog izraža sproščenost, umetniško svobodo in neobremenjen odnos do mode, ki se odmika od strogih trendov visoke mode.

British Vogue je britanska izdaja legendarne modne revije Vogue, ki velja za eno najvplivnejših publikacij v modni industriji na svetu. Prvič je bila objavljena leta 1916 in od takrat narekuje modne trende, predstavlja vrhunske modne oblikovalce ter fotografsko umetnost. Revija ni le vir informacij o oblačilih, temveč deluje kot pomemben kulturni barometer, ki skozi intervjuje z znanimi osebnostmi, kot je Sienna Miller, in poglobljene članke obravnava tudi teme družbe, umetnosti in življenjskega sloga.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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