Sienna Miller se je po rojstvu tretjega otroka zaročila

Sienna Miller je zaročena. Igralka se je zaročila s svojim partnerjem Olijem Greenom, s katerim sta skupaj od leta 2022. Po poročanju portala E! News so zvezdnico prejšnji teden v Barceloni fotografirali z novim prstanom na levi roki, kar je jasna potrditev, da se bo sprehodila do oltarja.

44-letnica je v začetku maja tretjič postala mama, novice o zaroki pa še ni komentirala, se pa v njenem življenju trenutno dogajajo same lepe stvari. Za zaljubljenca je to drugi skupni otrok, igralka pa ima iz pretekle zveze s Tomom Sturridgeem še 13-letno hčerko Marlowe .

Igralka je pred kratkim v enem od intervjujev razkrila, kako se ponovno počuti kot mama. "Zgodilo se je. V sosednji sobi imam dojenčka," je povedala in dodala: "Trenutno težko sestavljam razumljive stavke, ker zelo malo spim, ampak imam noro rada svojega otroka." V intervjujih za British Vogue in Harper's Bazaar je spregovorila tudi o ljubezni v zrelih letih. Priznala je, da se je nekoč počutila, kot da je pomembna leta vlagala v zveze, ki so bile kot 'vedro z luknjo na dnu'. Njen novi partner je v njeno življenje prinesel novo svežino, in čeprav se je sprva šalila, da je njegova mladost nadležna, je hitro spremenila mnenje.