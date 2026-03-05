Sienna Miller: zagovornica zvez mlajših moških s starejšimi ženskami

Sienna Miller je zagovornica romantičnih zvez, v katerih je ženska starejša od svojega partnerja. 44-letna igralka, ki je od leta 2022 v razmerju z 29-letnim Olijem Greenom, je o tem spregovorila v novem intervjuju za revijo Grazia in poudarila, da si želi, da družba takšnih zvez ne bi obravnavala kot nekaj nenavadnega, temveč bi jih sprejemala enako običajno kot zveze, v katerih je starejši od partnerjev moški.
"Zveze mlajših moških s starejšimi ženskami so še zmeraj fetišizirane in jih družba ne sprejema kot nekaj običajnega. Tu vidim dvojna merila, za katere si želim, da bi izginila," je dejala 44-letna zvezdnica, ki ima s 15 let mlajšim partnerjem hčerko, kmalu pa se bosta razveselila drugega skupnega otroka. Igralka ima iz prejšnje zveze še 13-letno hčerko Marlowe.
Sienna se je na filmskem platnu prvič pojavila leta 2001 v filmu South Kensington, ko je bila stara šele 20 let. V intervjuju je omenila, da je pri 21 letih šla na avdicijo za film, v katerem bi nastopila v vlogi ženske, v katero je zaljubljen 45-letni moški. "Od takrat so se stvari spremenile," je poudarila.
Igralka je spregovorila tudi o staranju, ki je v zadnjih letih pogosta tema pogovorov številnih zvezdnic. "Menim, da ves svet sprejema ženske, ki se starajo kot še nikoli doslej. Ob tem pomislim na modne kampanje Maggie Smith in Charlotte Rampling. Staranje praznujemo, kar prej nismo počeli. Pri 30 letih so te dojemali kot nekoga, ki se mu je čas iztekel, kar zdaj ne drži več," je prepričana.
Miller je sicer o starostni razliki s partnerjem že večkrat javno spregovorila. Junija 2024 je za Harper's Bazaar dejala: "Obstaja razlika, kako generacije moških spoštujejo ženske. On je zelo zrel in se zna prilagoditi, hkrati pa verjamem, da je njegova generacija takšna. Odraščali so tako, da so si lahko dovolili več. In to ne velja zgolj za moške, takšne so tudi njegove sovrstnice."
Dodala je, da se je od mlajših naučila, kako spoštovati meje, saj so samozavestni in se znajo postaviti zase. "Znajo kakšno stvar, ki jim ne ustreza, zavrniti, česar mi nismo in nas k temu ni nihče spodbujal," je še povedala.
