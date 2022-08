Sylvester Stallone v podporo hčerki, ko ta premaguje strah pred pajki

Oče Sylvester Stallone ni mogel zadržati navdušenja, ko se je njegova 25-letna hči Sophia Stallone soočila s svojo arahnofobijo. Sylvester je v nedeljo na svoj Instagram profil objavil videoposnetek, v katerem je Sophia pustila taranteli, da ji leze po roki. Na posnetku je skrbnik pajka prijel Sophijino roko, da bi jo umiril, medtem ko je velikega pajkovca položil na njeno kožo. Ko je opazovala, kako se pajek premika po njeni roki, so se od šoka njena usta hitro odprla. "Zelo sem ponosen nate," je slišati 76-letnega igralca v ozadju, tik preden začne Sophia smešno spraševati skrbnika: "Ga lahko primete?" Ko strašljivega plazilca ni bilo več na njeni roki, je stekla čim dlje od osemnožnega bitja.

"Moja neverjetna, pogumna in čudovita hčerka Sophia Stallone se je opogumila! Zelo sem ponosen na svoja dekleta!" je zvezdnik zapisal pod svojo objavo. Kljub temu da je hči naredila velik korak z dotikom tarantele, je v komentarjih pod očetovo objavo razkrila, da še zdaleč ni premagala svojega strahu pred pajki. "Pravzaprav se bolj bojim pajkov, potem ko sem to naredila ..." je zapisala.

Sylvester Stallone in Sophia Rose Stallone

Poleg Sophie si zvezdnik z ženo Jennifer Flavin deli še dve hčerki, 20-letno Scarlet in 24-letno Sistine . Sylvester je tudi oče Seargeoha Stallona iz prejšnjega zakona s Sasho Czack . Njegov najstarejši sin Sage Stallon pa je umrl leta 2012.

Jennifer in Sylvester sta maja praznovala 25. obletnico poroke. To priložnost sta obeležila tako, da sta drug drugemu napisala ganljive poklone na družbenih omrežjih. "Srečno 25. obletnico moji neverjetni ženi," je Stallone pripisal fotografski vrtiljak para. "Ni dovolj besed, da bi opisal, kaj je ta neverjetno nesebična, predana, potrpežljiva ženska pomenila za najini življenji, in samo želim si, da bi jih imela še 25! Hvala, srček!"