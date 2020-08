Silvio Berlusconi na Sardiniji uživa s 53 let mlajšo

Že nekaj mesecev so po Italiji krožile govorice, da je Silvio Berlusconi srečen z novo partnerico. Potrditev je javnost dobila te dni, ko so nekdanjega italijanskega premierja opazili s spremljevalko, ki je od njega kar nekaj desetletij mlajša. 30-letna svetlolaska je bila v njegovi družbi opažena na sončni Sardiniji, kjer ima poslovnež svojo luksuzno poletno rezidenco.

Njegova nova ljubezen je Marta Fascina , strankarska kolegica iz stranke Forza Italia (Naprej Italija, op. a.). Gospodična je rojena 9. januarja 1990 in prihaja iz Kalabrije. Z Berlusconijem si ob političnih nazorih delita tudi ljubezen do nogometa. Oba sta strastna navijača Milana, poznata se še iz časov, ko je bila Marta v slovitem klubu zaposlena, Silvio pa mu je predsedoval.

Par so prvič fotografirali pred nekaj meseci v Švici, kar je spodbudilo govorice o njuni zvezi. Kmalu za tem je njegov predstavnik za stike z javnostjo objavil, da je mogotec prekinil razmerje s 35-letno Francesco Pascale, skupaj sta bila kar desetletje. Ob tem pa so se pojavile tudi govorice, da je Berlusconi fotografije z novo izbranko namerno dostavil medijem, saj bi se tako želel maščevati nekdanji partnerici. Ta se je pred kratkim namreč pojavila v italijanskih časopisih in vzbudila mnogo komentarjev zaradi intimnega druženja s priljubljeno pevko, 55-letno Paolo Turci.