Šime Elez o koncu zveze z Majo Šuput: Razhod je najina stvar

Čeprav je še prejšnji mesec Maja Šuput v enem od intervjujev govorila o zvezi s Šimetom Elezom , pa je hrvaška pevka presenetila z novico, da z nekdanjim Sanjskim moškim Hrvaške nista več par. Kot je dejala, sta se razšla pred nekaj časa, v novi izjavi pa se je oglasil tudi on, ki pa o podrobnostih javno ne želi govoriti.

"Z Majo zasebnosti nisva delila z javnostjo. Razhod je najina zasebna stvar in tako bo ostalo. O tej temi ne nameravam več govoriti," je dejal v izjavi za Net.hr. O razhodu je prva javno spregovorila pevka, ki je za Showbuzz dejala: "Vsaka zgodba ima svoj začetek in konec, midva pa sva se že nekaj časa bližala temu drugemu delu." Kot je še dodala, se sama zdaj posveča svoji glasbeni karieri in napovedala, da bo kmalu izdala novo pesem, za katero je posnela tudi videospot. Pevka se je z 18 let mlajšim zvezdnikom resničnostnega šova sestajala nekaj manj kot leto dni.