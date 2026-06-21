Šime Elez po razhodu z Majo Šuput: Odprt sem za vse, kar pride spontano

Sanjski moški Šime Elez , ki si je v priljubljenem šovu izbral Slovenko, se kasneje zaljubil v pevko Majo Šuput , s katero sta še tik pred nedavnim razhodom delovala nadvse srečna, je sedaj za net.hr spregovoril o svojem ljubezenskem življenju in spremembah, ki so zaznamovale njegovo preteklo leto. V intervjuju je razkril, kako danes gleda na odnose, kaj ga trenutno najbolj osrečuje in zakaj verjame, da se pogosto najlepše stvari zgodijo, ko jih najmanj pričakujemo. " Mislim, da s časom vedno bolj jasno vidiš, kaj ti ustreza in česa si ne želiš. Iz vsakega odnosa se človek lahko nekaj nauči – če ne o ljubezni, pa vsaj o sebi, " je priznal 27-letnik.

Kljub nedavnemu razhodu z 18 let starejšo pevko se mladi Splitčan veseli poletja in vsega, kar bo prineslo s seboj. "Poletja se vedno zelo veselim. Letos ga pričakujem s še posebnim zanimanjem, saj vem, da ne bo podobno nobenemu doslej. Moje življenje se je spremenilo in to je dejstvo. Našel sem se v svetu, za katerega si še pred dvema letoma nisem niti predstavljal, da bo postal del mojega življenja. Zadnji meseci so bili polni vsega – tako lepih kot tudi zahtevnih trenutkov. Zato mi to poletje prihaja kot nekakšen nov začetek oziroma ponovni zagon, čeprav je dela trenutno ogromno. Veselim se, da bom nekoliko upočasnil tempo, hkrati pa nadaljeval z ustvarjanjem stvari, ki me izpolnjujejo," je za omenjeni medij povedal Elez.

Z nekdanjo partnerico, s katero sta bila v zvezi skoraj leto dni, sta skupaj ustvarila številne spomine, veliko potovala in se pogosto pojavljala na različnih dogodkih, kjer sta bila vedno deležna velike pozornosti javnosti. Preteklo leto je Šimetu tako prineslo številne izkušnje, predvsem pa pomembne življenjske lekcije, ki so vplivale na njegov pogled na odnose in življenje. "Naučil sem se, da v življenju ne smemo ničesar jemati za samoumevno. Spoznal sem tudi, da nismo vsi na isti valovni dolžini in da je vedno prostor za osebno rast. Uvidel sem, da lahko postanem še boljša različica sebe, in prav k temu zdaj tudi stremim," je priznal.

Kljub temu da je Dalmatinec izjemno priljubljen med dekleti, ljubezni ne namerava iskati na silo, je pa nanjo, če do te spontano pride, pripravljen in bo tej možnosti pustil odprta vrata. "Odprt sem za vse, kar pride spontano. Za ničemer ne hitim, hkrati pa se ljubezni ne zapiram. Če se zgodi, bo lepo. Če ne, bo tudi prav. V prihodnjem obdobju se želim osredotočiti predvsem na delo na sebi, poslovne načrte in stvari, ki me osrečujejo, ljubezen pa bo prišla, ko bo pravi čas," je dejal in dodal: "Menim, da aktivno iskanje nima pravega smisla. Iščeš službo, ne pa nekoga, ki bi te imel rad. Pomembno je le, da ostaneš odprt, za vse drugo pa se mora preprosto sestaviti še tisoč drugih naključij. Ostani to, kar si, in pritegnil boš ljudi, ki ti ustrezajo. Ni treba ničesar siliti, prav tako pa ne zapirati vrat pred novimi možnostmi."