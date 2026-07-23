Bodoča gospa Vrsaljko: Kaja Vidmar kmalu pred oltar

Slovenska manekenka, podjetnica in nekdanji televizijski obraz Kaja Vidmar ter nekdanji hrvaški nogometni reprezentant Šime Vrsaljko bosta, kot kaže, kmalu stopila pred oltar. 30-letna Kaja je na družbenih omrežjih delila utrinke z dekliščine, s katerimi je razkrila, da se priprave na veliki dan že pospešeno odvijajo.
Dekliščina je potekala v znamenju teme divjega zahoda in ob bazenu, kjer je bodoča nevesta praznovala tudi svoj rojstni dan. Družbo so ji delale najbližje prijateljice, ki so zanjo pripravile številna presenečenja. Med okraski so izstopali napis Future Mrs. Vrsaljko (Bodoča gospa Vrsaljko), trak z napisom Bride to Be in okvir za fotografiranje z napisom Kiss the Miss Goodbye.
Ob videoposnetku je Kaja v slovenščini zapisala: "Preplavala sem razburkano morje." Njene prijateljice pa so v knjigi spominov zapisale: "En dan, dva razloga za praznovanje. Za smeh, objeme in trenutke, ki bodo ostali v srčkih, za spomine, ki jih čas ne izbriše."
Par je svojo zvezo dolgo uspešno skrival pred očmi javnosti. Prve govorice o njuni romanci so se pojavile v začetku leta 2022, ko se je Kaja zaradi ljubezni preselila v Madrid, kjer je Vrsaljko takrat nadaljeval nogometno kariero. Istega leta sta svojo zvezo tudi javno potrdila. Danes skupaj vzgajata dva otroka – hčerko Viktorijo in sina, katerega imena javnosti še nista razkrila. Vrsaljko ima iz prejšnjega zakona z nekdanjo soprogo Mateo tudi sina Bruna. Čeprav občasno delita družinske utrinke, svoje zasebno življenje še vedno skrbno varujeta pred mediji.
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