Bodoča gospa Vrsaljko: Kaja Vidmar kmalu pred oltar

Slovenska manekenka, podjetnica in nekdanji televizijski obraz Kaja Vidmar ter nekdanji hrvaški nogometni reprezentant Šime Vrsaljko bosta, kot kaže, kmalu stopila pred oltar. 30-letna Kaja je na družbenih omrežjih delila utrinke z dekliščine, s katerimi je razkrila, da se priprave na veliki dan že pospešeno odvijajo.

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Dekliščina je potekala v znamenju teme divjega zahoda in ob bazenu, kjer je bodoča nevesta praznovala tudi svoj rojstni dan. Družbo so ji delale najbližje prijateljice, ki so zanjo pripravile številna presenečenja. Med okraski so izstopali napis Future Mrs. Vrsaljko (Bodoča gospa Vrsaljko), trak z napisom Bride to Be in okvir za fotografiranje z napisom Kiss the Miss Goodbye.

kaja vidmar FOTO: Kaja Vidmar

Ob videoposnetku je Kaja v slovenščini zapisala: "Preplavala sem razburkano morje." Njene prijateljice pa so v knjigi spominov zapisale: "En dan, dva razloga za praznovanje. Za smeh, objeme in trenutke, ki bodo ostali v srčkih, za spomine, ki jih čas ne izbriše."