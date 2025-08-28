Simon Baker v zvezi s 25 let mlajšo fotografinjo: kdo je Bridgette Clark?

Simon Baker, zvezdnik serije Mentalist, je po ločitvi od soproge znova našel ljubezen. Tokrat ob 25 let mlajši avstralski fotografinji Bridgette Clark. Clarkova se ukvarja z modno in lifestyle fotografijo ter sodeluje z znanimi znamkami, kot so Triangl, Cotton On in Elle. Par so prvič skupaj opazili leta 2022 na plaži v Sydneyju, lani pa so govorice o skupnem življenju sprožile fotografije, ko sta nalagala pohištvo v kombi.

Simon Baker, 55-letni avstralski igralec, ki ga gledalci POP TV najbolje poznajo kot Patricka Janea iz serije Mentalist, je znova v središču pozornosti – tokrat zaradi ljubezenskega življenja. Po ločitvi od Rebecce Rigg, s katero je bil poročen 22 let, naj bi igralec našel srečo ob 30-letni fotografinji Bridgette Clark.

Kdo je Bridgette Clark?

Bridgette prihaja iz Melbourna, živi pa v North Bondiju. Je uveljavljena fotografinja, ki se ukvarja z modo, lepoto, wellnessom in potovanji. Njena dela so bila objavljena pri številnih modnih znamkah, kot so Triangl, Marysia, Cotton On, Faithfull The Brand in reviji Elle. Clarkova je skoraj sovrstnica Bakerjeve hčerke Stelle, saj je od nje starejša le eno leto.

Simon Baker in Bridgette Clark

Njune poti naj bi se križale prek modne znamke Nagnata, ki jo je ustanovila Laura May Gibbs, nekdanja Bakerjeva partnerica. Bridgette je za znamko delala kot fotografinja, kar naj bi ju povezalo. Prve govorice o njuni zvezi so se pojavile že leta 2022, ko so ju paparaci ujeli skupaj na plaži Tamarama v Sydneyju. Lani so ju fotografi večkrat ujeli med skupnimi izleti, med drugim tudi v družbi Bakerjevih sinov, Claudea in Harryja. Septembra 2023 so ju fotografirali pri nalaganju pohištva v kombi, kar je sprožilo špekulacije, da sta se odločila tudi za skupno življenje.

Od hollywoodskega blišča pobegnil nazaj domov v Avstralijo

Simon Baker je postal svetovno znan z vlogo v seriji Mentalist, ki mu je prinesla nominacije za prestižne nagrade, kot sta Emmy in zlati globus. Pred tem je igral v seriji The Guardian, pojavil pa se je tudi v filmih, kot so Hudičevka v Pradi, Naklepno tveganje in L.A. zaupno. Leta 2017 je debitiral kot režiser s filmom Breath. Po letih v Hollywoodu se je Baker vrnil v Avstralijo, kjer živi bolj umirjeno življenje v Byron Bayu.

