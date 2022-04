Simon Cowell bo poroko z izbranko organiziral sam

Glasbeni mogotec želi imeti stvari pod nadzorom tudi na svoj poročni dan. Pred kratkim je namreč priznal, da ne bo najel načrtovalca porok, vse stvari bo opravil sam in se tako izognil nepotrebnim presenečenjem. To pa bo priredil svoji zaročenki – do zadnjega trenutka namreč ne bo vedela, kdaj se bo slovesnost zgodila.

Simon Cowell sam načrtuje poroko z izbranko Lauren Silverman. Po pomoč se ne namerava zateči k načrtovalcem porok. To je namreč storil že za zabavo, ki je obeležila njegov 50. rojstni dan, stvari pa so po njegovih besedah ušle nadzoru. icon-expand Simon Cowell in Lauren Silverman FOTO: Profimedia ''Sam načrtujem vse, sicer vem, kaj bi se zgodilo – naenkrat bi bilo 600 povabljenih in stvari bi ušle nadzoru, tako kot se je zgodilo za moj 50. rojstni dan,'' je pojasnil žirant šova Ameriški idol. 62-letnik je dodal še: ''Nihče ne ve, kdaj se bo poroka zgodila. To bo presenečenje, celo za Lauren!'' Cowell, ki ima s Silvermanovo osemletnega sina Erica, si ne želi načrtovalca porok, upa pa tudi, da se bo lahko izognil vsem sporom glede tega, kdo bo povabljen in kdo ne. Zvezdnik je 44-letnico zaročil januarja, pogum je zbral med novoletnim oddihom na Barbadosu, kjer se nahaja njegova nepremičnina. PREBERI ŠE Simon Cowell zaprosil dolgoletno izbranko Lauren Silverman Par se je spoznal leta 2004, medtem ko je bila Lauren še zmeraj v zakonu z nepremičninskim mogotcem Andrewom Silvermanom, ki je Simonov dober prijatelj. Cowell je bil pred tem v zvezi z novinarko Terri Seymour, povezovali pa so ga tudi s Carmen Electro in Dannii Minogue. Zakon Silvermanovih je trajal med leti 2003 in 2013, v času zveze pa se jima je rodil sedaj 16-letni Adam.