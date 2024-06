Simon Cowell hvaležen sinu: Rešil me je, ko so mi umrli starši

Simon Cowell velja za enega najstrožjih sodnikov šova Amerika ima talent, a v resnici je tudi on izjemno čustven človek. Kot je priznal v najnovejši epizodi podkasta The Diary Of A CEO , je še danes hvaležen svojemu sinu, ki ga je rešil iz najbolj temačnega obdobja njegovega življenja.

Potreben je bil le klic njegove takratne zaročenke Lauren Silverman, s katero sta poročena od leta 2013, v zvezi pa že 20 let. "Ko me je poklicala, me je najprej vprašala, če sedim. Nato mi je povedala, da je noseča z najinim prvim otrokom. To je popolnoma spremenilo vse v mojem življenju. Ponovno me je osrečilo," je dejal in brez zadržkov priznal, da ga je sin, ki je dobil ime po njegovem pokojnem očetu, rešil. "Brez vprašanja. Dosegel sem točko, ko nič ni bilo pomembno, celo tako, da se skoraj ne spomnim vsega iz tistega obdobja," je še zaključil Britanec, ki mu mnenje sina veliko pomeni in ga velikokrat upošteva med snemanjem oddaj Amerika ima talent.