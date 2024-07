Simon Cowell neuspešen pri iskanju talentov za novo fantovsko skupino

Simon Cowell išče novo fantovsko skupino. Po velikem uspehu One Direction 64-letnik snema oddajo, v kateri išče novo skupino fantov, ki iz katere bi ustvaril uspešen bend. A se vse skupaj zanj ni dobro začelo. Na avdiciji se je pojavilo manj kot 40 skupin, poroča The Sun .

Avdicije so potekale v Liverpoolu, a na zvezdnikovo smolo razpis za nove talente ni povzročil neskončnih vrst pred studiem, kot se je to zgodilo, ko je iskal novo zvezdo v X Factorju, v katerem so nastopili tudi One Direction.

"Prihajati so začeli okoli devete ure zjutraj, do konca dneva pa se jih ni zvrstilo več kot 40. Popoldan ni bilo tako rekoč nikogar, enaka zgodba z avdicijami se je ponovila tudi naslednji dan. Količina ograj, ki so jih postavili pred studiem, je nakazovala, da pričakujejo, da bo prišlo na stotine ali tisoče ljudi, da bi zapolnili to vrsto," je povedal vir.