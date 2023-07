Simon Cowell o avdiciji Susan Boyle: Pričakovanja so bila precej nizka

"Tega ne bom nikoli pozabil," je dejal Cowell. "Imel sem grozen, grozen dan in spomnim se, da sem rekel: 'Resnično, res upam, da ne bo pela', ker je bilo tistega dne toliko slabih pevcev in pomislil sem: 'Enostavno ne morem poslušati še enega.'" Priznal je, da od Boylove ni pričakoval veliko. "Naša pričakovanja so bila precej nizka, ampak ona je popoln dokaz, da nikoli ne smemo soditi knjige po platnicah." Pevko je nato označil za "najbolj neverjetna osebo".

Zgodba o uspehu gospe, ki je do tistega trenutka zgolj sanjala o nastopih pred velikim občinstvom, je Cowella zelo ganila. "Prišla je v to oddajo in vse se je spremenilo, ker je do tistega trenutka obstajalo mnenje, kakšen moraš biti ali koliko let moraš imeti. In ona je ta pravilnik spremenila."

Susan Boyle, ki je na koncu zasedla drugo mesto v tretji sezoni šova, se je leta pozneje vrnila tako v angleško kot tudi ameriško različico tekmovanja, leta 2019 pa se je v posebni izdaji šova America's Got Talent: The Champions kot finalistka uvrstila med 12 najboljših. Na oder britanskih Talentov je stopila tudi lani, ko je nastopila v okviru finalne oddaje.