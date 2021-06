Simon Cowell odpovedal sojenje v izraelskem pevskem šovu

Angleški televizijski producent in sodnik številnih tekmovanj, Simon Cowell , bi se moral kasneje tega leta kot sodnik pojaviti v izraelski različici pevskega šova X Factor . Cowell, ki je pevsko tekmovanje prvotno ustvaril leta 2004 v Veliki Britaniji, naj se tekmovanja sedaj ne bi udeležil. "Kljub temu, da je bil njegov nastop v šovu že najavljen, Simona v Izrael ne bo. Zaradi številnih osebnih razlogov enostavno ne more biti v Izraelu za čas snemanja," je za Jewish News povedal neimenovan vir blizu Cowella.

Predstavnik izraelske TV-hiše, ki bo šov predvajala, je za ameriško revijo dejal, da je Cowellova ekipa izrazila skrb zaradi trenutne politične situacije v državi. "Seveda je Simon zelo razočaran, a to je bila odločitev, ki jo je moral sprejeti," je dodal neimenovan vir in poudaril, da njegova odločitev nima veze s sporom med Izraelom in Palestino. Anglež se na novico še ni javno odzval.

Cowell je sodelovanje v Izraelskem X Factorju sicer naznanil decembra lani in dejal, "da komaj čada, da vidi, kaj mu lahko Izrael ponudi."

V novi sezoni šova bo vlogo ene od sodnic zasedla zmagovalka Evrovizije iz leta 2018, pevka Netta Barzilai, ki je slavila s pesmijo Toy, poleg denarne nagrade pa bo zmagovalca šova tudi zastopal Izrael na Evroviziji prihodnje leto.