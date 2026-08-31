Simon Cowell okreva po operaciji, kdo ga bo nadomestil na žirantskem stolčku?

"Kot gostujoči žirant Amerika ima talent se bo pridružil Kenan Thompson!" je sporočila televizijska mreža NBC, ki prenaša oddajo Amerika ima talent. 48-letni komik se bo tako pridružil Sofíi Vergara, Howieju Mandelu in Mel B, ki so preostali žiranti 21. sezone. Ali bo komik na žirantskem stolčku sedel vseh preostalih pet oddaj, ki bodo še na sporedu, ali bo Simona Cowella nadomestil vedno nekdo drug, ni znano.
Thompson je sicer že od leta 2003 član kolektiva komikov oddaje Saturday Night Live, zaigral pa je tudi v filmu Good Burger in seriji Kenan & Kel. Kot gostujoči žirant je Cowella nadomestil že leta 2020, ko se je ta poškodoval med nesrečo z električnim kolesom.
Tudi sedaj 66-letnika nadomešča, ker mora ta prestati poseg in nato okrevati, saj ima še vedno težave s hrbtenico, ki so posledica padca. Cowell se je poškodoval, ko je kolesaril v družbi dolgoletne partnerke Lauren Silverman in sina Erica. Ko je padel, je pristal na hrbtu, zaradi težje poškodbe pa so ga prepeljali v bolnišnico, kjer je prestal šesturno operacijo. Zaradi poškodbe in okrevanja je Cowell izpustil celotno 15. sezono oddaje.
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