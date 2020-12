Simon Cowell po kolesarski nesreči razmišlja o tožbi

Eden od nekdanjih zaposlenih pri podjetju, ki se ukvarja s prodajo tovrstnih koles, je medijem zaupal, da se je žirant oddaje Amerika ima talent odločil, da bo v tožbi zahteval povračilo stroškov v vrednosti do 10 milijonov evrov. Strokovnjak je hkrati zatrdil, da bi se 60-letnik lahko poškodbam sicer z lahkoto izognil:''To kolo je smrtno nevarno in ga Cowellu ne bi smeli prodati brez določenega predznanja in jasnih navodil, kako ga uporabljati.''Obenem je dejal, da je svojega šefa pred prodajo vprašal, ali namerava zvezdnika tudi podučiti o uporabi, na to pa je njegov nadrejeni odgovoril s posmehljivim: ''Ali si resen?''