Simon Cowell po nesreči dobro okreva, na dan naredi deset tisoč korakov

Glasbeni mogotec in žirant številnih zabavnih šovov se je avgusta poškodoval v nesreči z električnim kolesom. Zaradi hudih poškodb hrbtenice je prestal zahteven večurni poseg, sledilo pa je dolgotrajno okrevanje. Čeprav se za žirantsko mizo še ne bo znašel tako hitro, pa okrevanje poteka dobro, saj je izredno motiviran.

Simon Cowell se je po nesreči z električnim kolesom in operaciji hrbtenice, ki je sledila, podal na težko in dolgo pot rehabilitacije. Televizijskemu zvezdniku so predpisane ure fizioterapije, dnevno pa prehodi kar deset tisoč korakov na dan, saj se želi čimprej vrniti v staro formo in tako popolnoma izbrisati posledice nesreče.

Simon Cowell se je predal rehabilitaciji, z železno voljo pa vztraja pri tem, da se bo že kmalu vrnil v staro formo.

Cowell počiva na svojem ameriškem domu v Malibuju, družbo pa mu delata dekleLauren Silvermanter sin Eric. Pred dnevi je v družinskem krogu praznoval tudi 61. rojstni dan, britanski prijatelji, ki so mu želeli voščiti, pa so to to storili preko videoklicev. Amanda Holden, njegova žirantska kolegica iz šova Britain's Got Talent, je zanikala, da so bili Simonu predpisani meseci strogega mirovanja:''Dobro mu gre, vsak teden se slišim z Lauren. Njegova volja in odločnost, da popolnoma okreva je navdihujoča.''

Trenutno ogromno hodi in plava, kdaj bo znova sedel na kolo, pa še ni jasno.

Britanca motivirata žena in sin, tako je popolnoma osredotočen, da si povrne stanje pred nesrečo. Eden od njegovih prijateljev je ameriškim medijem razkril, da zaradi situacije s covid-19 ne sprejema obiskov, je pa zelo aktiven, saj dnevno naredi kar deset tisoč korakov, vesten pa je tudi na plavalnih treningih: ''Zaokrožila je tudi šala, da mora Lauren teči za njim, da mu sploh lahko sledi.''