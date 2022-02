Simon Cowell po padcu s kolesa: Počutim se veliko bolje

"Malo sem nor," je za Daily Mail priznal 62-letni Simon Cowell. "Naslednjič bom zagotovo nosil čelado."

Nekdanji sodnik šova Ameriški Idol je fotografu zagotovil, da je v redu, medtem ko se je po Londonu sprehajal s svojo zaročenko Lauren Silverman, roko pa je imel pri tem v živo rumenem mavcu.

"Počutim se veliko bolje, hvala," je dodal. "Zgodilo se je tik za vogalom."

Cowell je še dejal, da bo morda razmislil o opustitvi kolesarjenja, ker je to njegova druga nesreča v manj kot dveh letih.

Sodnik priljubljenega šova Amerika ima talent (America’s Got Talent), ki ga lahko spremljate tudi na VOYO, je bil prejšnji četrtek hospitaliziran, vir pa je pozneje Page Six povedal, da je naj bi zvezdnik s kolesa enostavno zdrsel in nato padel, med vožnjo pa ni nosil čelade.

Angleški mediji so medtem poročali, da nesreča ni bila tako nedolžna. Nesrečni dogodek se je tokrat zgodil v bližini njegovega doma v vzhodnem Londonu. Kolo naj bi mu spodneslo na mokrih tleh: "Spodrsnilo mu je in poletel je čez krmilo ter pristal na sredini ceste," je opisal eden od očividcev.