Simon Cowell po sinovi intervenciji opušča botoks

Simon Cowell, znan kot strog žirant in kreator šovov, kot so Amerika ima talent, X Factor in Ameriški idol, je tekom svoje kariere večkrat posegel po lepotnih tretmajih, ki so ga po njegovih besedah naredili neprepoznavnega. "Bila je faza, ko so vsi v svoje obraze vstavljali razna polnila," je o obdobju med letoma 2016 in 2017 dejal v nedavnem intervjuju in priznal, da je v tistem času pretiraval s polnili v želji, da bi zopet dosegel mladosten izgled.