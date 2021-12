Simon Cowell po smrti Carlosa Marina: Pogrešal te bom

Po smrti španskega pevca Carlosa Marina se je na družbenih omrežjih oglasil tudi glasbeni mogotec Simon Cowell, ki je leta 2003 ustanovil skupino Il Divo, katere član je bil tudi zdaj že pokojni Marin. Cowell, ki je bil nad novico o pevčevi prezgodnji smrti presenečen, je med drugim zapisal, da ne najde besed, ki bi opisale, kako se trenutno počuti.

icon-expand Carlos Marin je bil star komaj 53 let. FOTO: AP

Simon Cowell je na družbenih omrežjih delil izjavo, v kateri je izrazil svojo žalost, in dejal: "Pretresen sem nad novico, da je umrl Carlos Marin. Ljubil je življenje. Rad je nastopal in vedno je zelo cenil oboževalce, ki so skupino (Il Divo) podpirali od prvega dne. Počivaj v miru Carlos. Pogrešal te bom."

Tudi Bruno Tonioli, sodnik v plesni oddaji Strictly Come Dancing, je bil med tistimi, ki so bili pretreseni nad novico o pevčevi smrti. Slednjemu se je poklonil z besedami: "Skupaj smo preživeli prelepe trenutke, ko smo se pripravljali na prvi nastop skupine Il Divo pred 17. leti. Izjemen glas in odličen moški s strastnim duhom, prebrisanim smislom za humor, pogrešali te bomo."

Barbra Streisand: "Carlos, premlad si nas zapustil. Počivaj v miru." "Naša srca ob tej novici bolijo. Izgubili smo čudovito dušo in čudovit glas, ki bo živel večno. Njegovi družini in prijateljem izrekamo globoko sožalje," so na Instagramu zapisali fantje italijanskega opernega tria Il Volo.

Novica o Carlosovi smrti je kot strela z jasnega včeraj preplavila vse svetovne medije. Španski časnik El Pais je poročal, da je 53-letni Španec med turnejo po Združenem kraljestvu zbolel in da so ga v bolnišnici v Manchestru dali v umetno komo. Njegov tiskovni predstavnik je takrat za televizijski program Corazón potrdil, da je pevec, ki je bil cepljen, zbolel za covidom-19. Skupina je zaradi njegove bolezni preložila datume svoje koncertne turneje po Veliki Britaniji.

Člani skupine Il Divo so v izjavi, ki so jo objavili na Twitterju, zapisali: "S težkimi srci sporočamo, da je preminil naš prijatelj Carlos Marin. Njegovi prijatelji, družina in oboževalci ga bodo pogrešali. Nikoli več ne bo takega glasu in duha, kot je bil Carlos. 17 let smo bili skupaj na tem neverjetnem potovanju in pogrešali bomo svojega dragega prijatelja. Upamo in molimo, da bo njegova lepa duša počivala v miru. Z ljubeznijo, David, Sebastien in Urs." Skupino Il Divo je leta 2003 ustanovil Simon Cowell, četverica pa je v svoji karieri izdala deset studijskih albumov, kar trije med njimi pa so se znašli na vrhu glasbenih lestvic v Združenem kraljestvu. Carlos se je rodil v Nemčiji, a se je pri 12 letih preselil v Madrid. V skupini je prepeval kot baritonist, ob boku Ursu Buhlerju (Švica), Davidu Millerju (Združene države Amerike) in Sebastienu Izambardu (Francija).

icon-expand Il Divo FOTO: Miro Majcen