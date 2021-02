Simon Cowell prvič spregovoril o hudi poškodbi hrbtenice

"Takoj ko sem pristal na tleh, sem vedel, da sem si zlomil hrbet," je Cowell povedal v najnovejšem intervjuju in dodal, "vse skupaj se je zgodilo zelo hitro, bolečine pa so bile neznosne. A lahko bi bilo huje. Ko sem videl rentgensko sliko, sem videl, da sem si skoraj zdrobil hrbtenico. Zelo blizu sem bil najhujšemu scenariju, da nikoli več ne bi hodil."

Simona, ki velja za izjemno delovnega in na trenutke hiperaktivnega, je poškodba zaznamovala tudi na drugačen način, ne le fizično. Ob poškodbi in med okrevanjem je spoznal, da preprosto ne more 'skakati naokoli' in nenehno delati. Po poškodbi je moral počivati in poskrbeti zase. Kot je za The Sun povedal neimenovani vir blizu 61-letnika: "Seveda je mislil, da bo po nekaj tednih spet nazaj na nogah in da bo spet vse po starem. A to se ni zgodilo. Imel je zelo zapleten zlom dveh vretenc, kar je pomenilo dolgo in previdno okrevanje, brez bližnjic. Res je menil, da bo že po nekaj tednih v svetu zabave."