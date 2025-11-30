Svetli način
Tuja scena

Simon Cowell se je želel zamrzniti, da bi ga lahko čez leta oživeli

London, 30. 11. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Glasbeni mogotec Simon Cowell je v intervjuju razkril, da se je odmaknil od starih navad in postal bolj zdrav družinski človek. S posebno rutino v kliniki za dobro počutje, ki vključuje odvzem in ponovno vbrizgavanje prečiščene krvi, trdi, da se je pomladil ter da ima več energije kot kadar koli prej, nekaj časa pa se je celo spogledoval z možnostjo zamrznitve telesa.

Glasbeni mogotec Simon Cowell je razkril, da se je poslovil od svojih starih navad, ki so bile povezane s številnimi zabavami, in da je zdaj zdrav družinski človek, ter zatrdil, da se je celo pomladil. V nedavnem intervjuju je po poročanju angleškega Mirrorja razkril svojo trenutno rutino in pojasnil, da hodi v kliniko za dobro počutje, kjer mu odvzamejo, prečistijo in ponovno vrnejo v telo sfiltrirano kri.

"Opraviš vse te teste in ti povedo, koliko si star – tako sem se dejansko pomladil z boljšo prehrano, več vadbe, manj stresa in določenimi prehranskimi dopolnili. Moji možgani so še vedno na mestu, še vedno imam energijo," je povedal.

Bogataš pa je imel tudi za prihodnost velike načrte, ki jih je razkril v prihajajočem dokumentarcu. "Pravzaprav sem se hotel zamrzniti. Pomislil sem: 'Zakaj pa ne?'. Potem sem izvedel, da ti odsekajo glavo, tako da se čez dva tisoč let vrneš kot lebdeča glava, pa sem si rekel: 'Ne, tega pa nočem'," je dejal po poročanju omenjenega medija.

Zvezdnik je v zadnjih letih doživel nekaj strašljivih nesreč, zaradi katerih je bolj kot kdaj koli prej postal pozoren na svoje zdravje. Prva je bila, da je leta 2017 padel po stopnicah svojega londonskega doma. Pred petimi leti pa je bil udeležen v hudi nesreči, ko si je po padcu z električnega kolesa zlomil hrbet.

Zvezdnik, ki je leta 2014 s partnerico Lauren Silverman postal oče sinu Ericu, je tudi priznal, da se vsak dan pogovarja sam s seboj in s svojim 'angelom varuhom'."Imam angela varuha in z njim se pogovarjam o miru. To je vse, kar si želim."

