Simon Cowell stisnil zlati gumb za 30-letno pevko, ki boleha za rakom

Jane Marczewskije v pesmi It’s OKopisala zadnje leto svojega življenja, ko se je borila z zahrbtno in težko boleznijo – rakom. Med drugim je povedala, da se je rak razširil na pljuča in jetra ter na hrbtenico. V pesmi prepeva, da si je po selitvi v Kalifornijo spremenila ime, ker je mislila, da bo s tem spremenila svoje misli in da bo vse težave lahko pustila za seboj.

Žirantko Sofio Vergaraso že med njenim nastopom pomagala čustva in si je brisala solze. "Pridejo pevci in pevke in razmišljam o pristnosti," je po njenem nastopu dejal žirant Howie Mandel. "Veš, ko to začutiš, ko te premakne. Tvoj nastop se mi zdi najbolj pristen od vseh nastopov, ki sem jih slišal v tej sezoni."

Sofia Vergara se je z njim strinjala in dejala:"To je bilo presenetljivo. Bilo je močno, bilo je iskreno. Mislim, da si neverjetna." Heidi Klum je komentirala: "Naježila sem se. Tvoj glas je tako čudovit, da ga lahko kar poslušaš."

Njen nastop pa je presenetljivo najbolj ganil pravSimona Cowlla, ki ima sloves najstrožjega sodnika.

Njen nastop: