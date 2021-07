Simon Cowell z družino uživa na Barbadosu

61-letni Simon Cowell, oče vseh šovov, v katerih pot do zvezd iščejo številni talenti, z družino uživa na tropskih poletnih počitnicah na Barbadosu. Fotografi so zvezdnika ujeli v vodi, kjer sta se mu pridružila tudi njegova srčna izbranka Lauren Silverman in njun sin Eric. Sedemletnik je vodi čofotal s plavajočo peno oziroma črvom, glasbeni mogotec pa si je vzel čas za odkrivanje morskega sveta, saj je na glavi imel masko in dihalko za potapljanje. Medtem pa je bila Lauren med plavanjem z belim naglavnim trakom in sončnimi očali videti zelo očarljivo. Trojica si je privoščila tudi vožnjo s plovilom, na katerem pa so vsi zaradi varnosti nosili rešilne jopiče.