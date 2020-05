Simon Cowell z vegansko dieto izgubil 27 kilogramov

Simon Cowellje pred več kot enim letom spremenil svoj življenjski stil. Prehranjuje se bolj zdravo, odločil se je za vegansko dieto in v svoj urnik dodal več gibanja ter telovadbe . 60-letni žirant šova Britain's Got Talentje v zadnjih mesecih pokazal vidno vitkejšo postavo in povedal, da se drži svoje zdrave rutine. Zvezdnik pa ni popustil niti v času karantene, v kateri je bil s svojo 42-letno izbrankoLauren Silverman in njunim šestletnim sinom Ericom.

V pogovoru z voditeljico oddaje ExtraTerri Seymour je dejal:"Mislim, da sem, odkar sem pred enim letom začel s to dieto, izgubil približno 27 kilogramov."

Simon je priznal, da se mu je bilo v času karantene lažje držati rutine, razen, ko beseda nanese na pico: ''Malo kuham. Telovadim. Smešno, ampak zdaj se bolj držim diete. Težko mi je edino takrat, ko si moj sin Eric naroči pico. To je edina stvar, ki jo pogrešam."

Simon je še dodal, da je pri vsem tem ključno to, da se držiš rutine in potem ti to uspe tudi v samoizolaciji: "Najpomembneje je, da si zamotite svoj um. Morate se držati rutine. Na srečo s stvarmi, kot je aplikacija Zoom, ostajaš v stiku s svetom, ostajaš motiviran, dobivaš ideje ... Ponavadi nikoli ne dobim vsega tega časa, kot ga imam zdaj na voljo."

Glasbeni mogul je v tem času užival, saj je kakovostno preživljal čas z Lauren in Ericom in dejal, da se je njegov sin z vsem dobro spopadal med karanteno zaradi koronavirusa.: "Skrbelo me je, kako se bo Eric spopadel z vsem tem. Bil je popolnoma neverjeten ... Še vedno lahko dela šolske naloge, zdaj pa med vikendi kampiramo na vrtu."