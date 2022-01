Simon Cowell zaprosil dolgoletno izbranko Lauren Silverman

Simon Cowell je sveže zaročen z Lauren Silverman . Par je skupaj že 13 let, v zvezi pa se jima je rodil sedaj sedemletni Eric . 62-letnik je 44-letno izbranko zaprosil na nedavnih družinskih počitnicah na Barbadosu, kjer ima nekdanji žirant oddaje Ameriški idol tudi hišo. Cowell je pokleknil pred sinom in pastorkom Adamom , ki se je Silvermanovi rodil v prejšnjem zakonu.

Pred tem se je Cowell dobival s televizijsko voditeljico Terri Seymour, povezovali pa so ga tudi s Carmen Electro in Dannii Minogue. Lani je v intervjuju za britansko revijo OK! spregovoril o razmerju s Silvermanovo. V času karantene je namreč ugotovil, da je njun odnos nekaj posebnega: ''Covid-19 je bil resničen test. Kot vsi drugi smo bili tudi mi zelo dolgo v karanteni in takrat imaš čas ugotoviti, ali v družbi nekoga uživaš ali ne. Midva sva resnično uživala. Ljubezen med nama še živi. Bližje sva si kot kadar koli prej.''