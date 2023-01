Simon Cowell zavrnil ponudbo za svojo pogovorno oddajo

Simon Cowell je za portal E! News dejal, da je bil nekoč zelo blizu tega, da bi postal voditelj pogovorne oddaje, a je zaradi anksioznosti in stresa ponudbo zavrnil. "Prišel sem do točke, ko so naredili scenografijo in postal sem zelo anksiozen, bil sem pod stresom. Preprosto odkorakal sem iz sestanka. Rekel sem, da tega dobesedno ne morem delati. Z ljudmi se ne morem pogovarjati cel dan. V pogovarjanju nisem preveč dober."

60-letnik se je tako odločil, da ne bo konkuriral znanim voditeljem pogovornih oddaj, kot so Graham Norton, Jimmy Kimmel in Jimmy Fallon, ampak bo še naprej ocenjeval talente, ki si bodo upali stopiti na oder in mu pokazati svoje sposobnosti. V vlogi žiranta si ga lahko na VOYO ogledate v šovu Britanija ima talent.