Simon Cowell želi na svoji posesti posekati drevesa: javnost mu očita hinavščino

Britanski televizijski obraz Simon Cowell je pred kratkim zamenjal lokacijo bivališča. Iz svoje zvezdniške enklave prestižnega kensingtonškega območja Holland Park se je z družino preselil v približno 17 milijonov evrov vredno vilo v Wimbledonu. Širšo javnost je kmalu zatem razburila novica, da je na občinskem uradu vložil zahtevek za odstranitev osmih dreves, posajenih na njegovi posesti, med katerimi so tudi ogrožene drevesne vrste, kot denimo konjski kostanj in črničevje. Označili so ga za ''hinavca,''ki deluje v nasprotju s svojimi besedami.