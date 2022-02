Simon Cowell znova hospitaliziran, v kolesarski nesreči zlomil roko

Nekdanji žirant šova Amerika ima talent naj bi s kolesa enostavno zdrsel in nato padel, po besedah njegovih bližnjih pa se dobro počuti in po zdravniških pregledih počiva na domu. Angleški mediji poročajo, da nesreča ni bila tako nedolžna, zvezdnik med vožnjo namreč ni nosil čelade. Nesrečni dogodek se je tokrat zgodil v bližini njegovega doma v vzhodnem Londonu. Kolo naj bi mu spodneslo na mokrih tleh: ''Spodrsnilo mu je in poletel je čez krmilo in pristal na sredini ceste,'' je opisal eden od očividcev.