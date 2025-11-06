Simone Biles: Imela sem tri lepotne operacije, dveh ne bi nikoli uganili

"Imela sem tri plastične operacije in za dve ne bi nihče nikoli uganil," se je pošalila 28-letna Simone, sedemkratna zlata olimpijka. Nato je svoje sledilce pozvala, naj ugibajo in ko je eden izmed njih napisal: "Povečala si si prsi," je športnica odgovorila z dvignjenim palcem.

Uspešna ameriška gimnastičarka Simone Biles je s svojimi sledilci na TikToku delila nekaj zanimivih in hkrati zabavnih dejstev o sebi. Po zabavi se je, med odstranjevanjem ličil pred spanjem, odločila za klepet s svojimi sledilci. Med drugim je razkrila, koliko plastičnih operacij je imela.

"Prsi, zadnjica in botoks," je zapisala druga uporabnica, na kar je Simone pojasnila: "Ja, prsi, korekcija podočnjakov – ker sem imela najhujše temne kolobarje pod očmi in operacija ušesne mečice. Ko sem bila mlajša, mi je izpadel uhan." Priznala je, da je odločitev za botoks obžalovala, saj ji rezultati niso bili všeč. "Za svoj 27. rojstni dan sem si dala botoks v določen predel obraza in si nikakor nisem bila všeč," ob tem je dodala: "Nisem mogla nadzorovati svoje obrazne mimike."

Ob tem je delila še nekaj zabavnih dejstev o sebi, ki javnosti še niso bila poznana. "Ko je bila še otrok, je mislila, da imajo samo fantje z imenom Adam Adamovo jabolko, ker je bilo tako ime mojemu bratu. In tole bi nekatere utegnilo zmesti: ampak dokler se nisem odselila na svoje, nisem znala zagnati pomivalnega in pralnega stroja."

Pod objavo je bila zaradi svoje odkritosti deležna veliko pozitivnih komentarjev.