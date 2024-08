Simone Biles in mož Jonathan Owens si želita imeti otroke

Simone Biles upa, da bo sčasoma svojemu seznamu priznanj dodala še en naziv: mati. 27-letna olimpijka – ki je po zelo uspešnih olimpijskih igrah v Parizu najbolj nagrajena telovadka vseh časov – je za Today, razkrila, da si z možem Jonathanom Owensom želita imeti otroke. "Z Jonathanom se ves čas pogovarjava o otrocih. On bi jih imel že včeraj, če bi bilo to mogoče," je dejala in dodala: "Oba imava cilje, ki jih želiva doseči, preden si ustvariva družino. Ampak ja, to je zagotovo najina želja za prihodnost." Tudi Jonathan je pred tem za People že dejal, da si v prihodnosti zagotovo želi biti očka.