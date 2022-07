Simone Biles med letom zamenjali za otroka in ji ponudili pobarvanko

Čeprav spada med najbolj prepoznavne športnice na svetu, večkratne zlate olimpijke na enem izmed letov osebje ni prepoznalo. Zaradi njenega mladostnega videza in višine so jo zamenjali za otroka in ji celo ponudili pobarvanko, s katero bi si lahko krajšala čas.

Simone Biles je med nedavnim potovanjem nad oblaki doživela simpatično presenečenje. Gimnastičarko so na letalu namreč zamenjali za otroka in ji ponudili pobarvanko. ''Stevardesa mi je skušala ponuditi pobarvanko, ko sem bila na letalu,'' je ob svoji fotografiji zapisala vrhunska športnica. 1,42 m visoka šampionka je osebju vljudno odgovorila, da je ne potrebuje, saj jih šteje 25. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Mnoge sledilce je ob tem presenetilo dejstvo, da je stevardese niso prepoznale. Bilesova ima namreč v svoji zbirki kar 32 medalj z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev, pred kratkim pa je prejela tudi posebno priznanje iz rok ameriškega predsednika Joeja Bidna. Na svoje dekle je ponosen tudi njen zaročenec, 26-letni NFL-ovec Jonathan Owens. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Par je novico o zaroki javnosti sporočil februarja, gimnastičarka pa je ob tem dejala, da je bil to najlažji ''da'' v njenem življenju. Poroko načrtujeta v prihodnjem letu, maja pa je ob njuni skupni fotografiji zapisala: ''Sem korak bliže temu, da postanem gospa Owens.'' icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke PREBERI ŠE Simone Biles in Jonathan Owens določila datum poroke