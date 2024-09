Simone Biles po olimpijskih igrah bogato zaračunali za steklenico šampanjca

Simone Biles je bila ogorčena, ko ji je pariški nočni klub po olimpijskih igrah leta 2024 poskušal zaračunati vrtoglavih 23.000 evrov za eno steklenico penečega vina. "Na olimpijskih igrah smo imeli zaključno slovesnost. Šla sem na slovesnost in potem pa sem jo zapustila. Ljudje, ta klub mi je poskušal zaračunati okoli 23.000 evrov za steklenico šampanjca," se spominja 27-letna športnica v videu, ki ga je nedavno objavila na TikToku . O tem ali je kupila steklenico, je dejala: "Ali ste nori? Seveda je nisem kupila. Toda zakaj bi mi jo sploh poskušal prodati? To je noro."

Njeni oboževalci so se strinjali, da je to visoka cena za eno steklenico pijače, in s svojimi reakcijami oglasili v komentarji. "23.000 eurou je noro," je komentirala ena oseba z jokajočim emojijem. "26 tisoč dolarjev? To je noro," se je strinjal oboževalec, tretji pa je zapisal: "To me je razjezilo." Bilesova ni razkrila imena kluba, v katerem se je zgodil incident, objavila pa je fotografije z zabave, ki se je je po zaključku olimpijskih iger udeležila s svojo sestro.