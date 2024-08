Simone Biles pokazala 11 olimpijskih medalj: Šestletna jaz bi bila ponosna

Simone Biles se je po manj uspešnih igrah v Tokiu, kjer se je predčasno poslovila od tekmovanja, v Pariz vrnila s polno močjo in osvojila kar tri zlate in eno srebrno medaljo. Skupaj jih ima z olimpijskih iger v Riu, Tokiu in Parizu kar 11, od tega sedem zlatih, dve srebrni in dve bronasti. "Šestletna jaz bi bila ponosna," je pod fotografije, na katerih sedi med odličji.