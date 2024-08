Simone Biles pozirala na svojem novem avtomobilu

Simone Biles je pred kratkim na svojem Instagram profilu s svojimi sledilci delila svežo novico, da je svoj črni mercedes-benz razreda G zamenjala za novi beli SUV mercedes-benz letnik 2025. Po tem, ko se športnica na zaključni slovesnosti letošnjih olimpijskih iger ni odločila, da kupi steklenico vina za katero so ji zaračunali dobrih 23.000 evrou, je ta denar verjetno porabila za nakup novega avta.

Simone Biles je nedavno v svoji Instagram zgodbi razkrila svoj novi nakup. Svoj črn mercedes-benz razreda G je zamenjala za novi beli SUV mercedes-benz letnik 2025. Olimpijka je objavila fotografijo, na kateri stoji ob svojem starem črnem G-Wagonu na parkirišču in zraven zapisala: "Odšla s starim," in dodala emoji s solznimi očmi in črno srce.

Na naslednji fotografiji pa Bilesova sedi in se smeji na svojem novem belem G-Wagon-on na dovozu svojega novega doma. Ogromna bela pentlja krasi vetrobransko steklo avtomobila. "Prišla z novim," je športnica zapisala k sliki ter dodala emoji s solznimi očmi in belo srce. Oboževalci 11-kratne dobitnice olimpijske medalje so lahko videli tudi notranjost novega avtomobila, saj je delila fotografijo, ki prikazuje njegove rdeče usnjene sedeže.

