Simone Biles s posebnim videzom med tekmo presenetila svojega moža

Simone Biles je največja oboževalka svojega moža. Olimpijka se je v četrtek zvečer udeležila tekme moštva Chicago Bears proti Seattle Seahawks in na poseben način izkazovala svojo ljubezen do soproga Jonathana Owensa . 27-letnica je nosila obleko, narejeno po meri, prekrito s fotografijami partnerja, igralca ameriškega nogometa, člana moštva Chicago Bears. Videz je popestrila z majhno belo torbico in ob tem pokazala svojo novo pričesko.

Fotografijo večkratne olimpijske prvakinje je na družbenem omrežju objavil tudi profil lige NFL. "Podpira svojega moža," so zapisali ob fotografiji. Pod objavo se je vsulo ogromno komentarjev oboževalcev. "Nič se ne more primerjati z žensko, ki resnično ljubi svojega moškega," je komentiral oboževalec, drug pa je izjavil: "Jonathan Owens je tako srečen, da jo ima za ženo."

Zvezdnica se je udeležila številnih tekem svojega moža in večkrat navdušila s svojim videzom in posebnimi opravami. V intervjuju za Olympics.com je razkrila nenavaden način izbora oblek. "Obrnem se na ustvarjalce, ki izdelujejo oblačila, in nimam idej. Pustim jim, da se malo poigrajo in rečem: Presenetite me. Potem pa sama sestavim celoten videz," je povedala o svojem procesu.