Simone Biles si je dala narediti tetovažo v čast možu Jonathanu Owensu

Simone Biles si je naredila sentimentalno novo tetovažo v čast možu Jonathanu Owensu med svojo turnejo Gold Over America. Po nastopu v Arizoni v sredo se je olimpijska prvakinja dogovorila za sestanek s Sydney Smith , strokovnjakinjo za tetoviranje. Med pozno nočno sejo si je gimnastičarka, ki podira rekorde, na zadnji strani vratu vtetovirala napis Made in Heaven ( Narejena v nebesih ). 27-letnica si je na prstanec leve roke tetovirala tudi majhno črko 'j', prvo začetnico moževega imena. Mož, s katerim se je poročila aprila 2023, ima prav tako njeno začetnico tetovirano na prstancu. 29-letni igralec Chicago Bearsov se je za to sentimentalno odločitev odločil julija 2024, malo preden je Simone odpotovala v Pariz na olimpijske igre. Par se je leta 2020 spoznal na aplikaciji za zmenke Raya, februarja 2022 pa sta se zaročila.

Tetoverka je za TMZ povedala, da je potrebovala uro in pol, da je dokončala vsako tetovažo za gimnastičarko, s katero je bilo "super" delati. Vendar to ni bila prva tetovaža sedemkratne dobitnice zlate medalje, posvečena življenjskemu partnerju. Malo pred poroko para je Biles razkril, da imata ujemajoče tetovaže '444'. 4better, 4worse, 4ever ( v dobrem, v slabem, za vedno ), je pojasnila na družbenem omrežju. Športnica si je prvo tetovažo naredila kmalu po olimpijskem debiju v Riu, kjer je osvojila štiri zlate in eno bronasto medaljo. Ko se je Bilesova vrnila v ZDA, si je tetovirala olimpijske kroge na notranjo strani desne roke. Podobno tetovažo ima kar nekaj olimpijskih tekmovalcev.

Od takrat je dodala več drugih kosov, vključno z letnico svojega rojstva, 1997, nad desnim komolcem, besedo "zlato" na notranji strani levega zapestja, metulje na roki in XO (objemčki in poljubčki) na njeni notranji strani ustnice. Vendar pa je ena njenih najbolj osebnih tetovaž na njeni ključnici in pravi: "and still I rise" verz slavne pesmi Maye Angelou. "Ta rek mi je bil od vedno zelo všeč," je Biles pojasnila v svojem dokumentarcu in dodala: "Zdi se mi popolno, ker je to nekakšen epitom moje kariere in moje življenjske zgodbe, ker sem vedno dorasla priložnosti. Po vseh padcih in travmah vedno vstanem."