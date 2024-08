Simone Biles tekmice ugnala v dresu z več kot 10 tisoč Swarovskimi kristali

Simone Biles je znova potrdila, da je številka ena v ženski gimnastiki. Po ekipnem zlatu si je 27-letnica priborila še prvo mesto na tekmi v mnogoboju, kjer je ugnala konkurenco. Na še en neverjeten uspeh Američanke so se odzvali številni zvezdniki, mnogi od teh so si vrtoglave trike ogledali v živo. Ne le športni talent, v oči mnogih je padel tudi dres Bilesove, ki ga je krasilo več kot 10 tisoč Swarovskih kristalov.

Košarkarji ameriške reprezentance s Stephenom Curryjem na čelu, pa manekenka Kendall Jenner in legendarni rolkar Tony Hawk. To je le nekaj zvezdnikov, ki so si na lastne oči ogledali tekmo v ženskem mnogoboju, na kateri je (pričakovano) blestela Simone Biles. 27-letna gimnastičarka je z zmago dokazala, da je še vedno številka ena v ženski gimnastiki, za veselje ZDA pa je s tretjim mestom poskrbela še Sunisa Lee. Srebro je osvojila Brazilka Rebeca Andrade.

Simone Biles je znova potrdila, da je številka ena v ženski gimnastiki.

"Še nikoli nisem bila pod takšnim stresom," je potek tekme kasneje komentirala olimpijska prvakinja, ki je po manj uspešni predstavi na dvovišinski bradlji zaostajala za Brazilko in Alžirko Kaylio Nemour. "Ne vem, kaj sem delala. Vem samo, da sem molila k vsem bogovom, ki obstajajo," se je pošalila in priznala, da je po zmagi utrujena. "Rebeca je prišla zelo preblizu. Še nikoli nisem imela športnice, ki bi bila tako blizu in zaradi tega sem veliko bolj pozorna in boljša gimnastičarka. Ampak to mi ni všeč," se je še pošalila na račun dejstva, da ji nekdo diha za ovratnikom.

Ne le športni talent, v oči mnogih je padel tudi dres Bilesove, ki ga je krasilo več kot 10 tisoč Swarovskih kristalov. Z enako svetlikajočim, a nekoliko drugačnim dresom se je lahko pohvalila tudi njena sorojakinja. Medtem ko je bil dres ustvarjen v ameriških barvah, so detajli po francoskem navdihu z modrimi vezalkami vzdolž rokavov in na hrbtu, ki jih dopolnjuje obroba v slogu steznika, je pojasnila oblikovalka Macy Bell, medtem ko je oblikovalka Jeanne Diaz dodala, da je inspiracija za dres mešanica elementov visoke mode in patriotizma.

Simone Biles tekmice ugnala v dresu z več kot 15 tisoč Swarovskimi kristali.