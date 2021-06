Simone Biles z okrasom na dresu skušala utišati nasprotnike

Ameriška gimnastičarka je na preteklem državnem prvenstvu svoje tekmovalne drese okrasila s kristalčki, ki so tvorili podobo koze. GOAT je namreč akronim, ki predstavlja izraz 'najboljša vseh časov' in je hkrati angleško poimenovanje za žival, ki jo je Bilesova med tekmovanji nosila z namenom, da utiša vse nasprotnike in sovražnike.

Simone Biles je na preteklem ameriškem gimnastičnem prvenstvu dokazala, da nima konkurence in tako napovedala, da bo na olimpijskih igrah v Tokiu glavna kandidatka za zlata odličja. 24-letnica se je na tekmovanju odela v gimnastične drese, ki so jih krasili številni kristalčki, vsakemu od njih pa je dodan osebni pečat vrhunske športnice.

icon-expand Simone Biles je ponosno okrasila svoje tekmovalne drese. FOTO: Profimedia

Na športnih oblačilih Bilesove so pozorni gledalci lahko opazili podobo koze, kristali pa so poskrbeli, da se je emblem bleščal pod sojem dvoranskih luči. S tem je gimnastičarka skušala poslati sporočilo svojim nasprotnikom, GOAT (Koza, op. a.) je namreč akronim oziroma kratica za izraz 'Greatest Of All Time' (Najboljša vseh časov, op. a.) in s tem dokazati, da je še zmeraj samozavestna in prepričana v svojo športno veličino.

icon-expand Koza iz kristalčkov. FOTO: Profimedia

Za revijo Marie Claire je povedala: "Izvirna ideja je bila, da se maščujem svojim sovražnikom." Ti so se namreč šalili, da si bo v kratkem zagotovo omislila drese s podobo koze. Zato si je mislila: "To je resnično dober predlog. Naredili bomo tako, da bodo sovražniki še bolj jezni in oboževalci zadovoljni. In točno tako je bilo in to je bil edini razlog."

icon-expand Simone Biles se bo v Tokiu podala v boj za olimpijska odličja. Maja ji je na mitingu v Indianapolisu uspel zelo poseben podvig: kot prva telovadka je izvedla element dvakratni premet nazaj jurčenko. FOTO: AP

Ob tem želi v svet poslati tudi sporočilo, ki je namenjeno predvsem otrokom: "Upam, da bodo odraščajoči otroci, ki spremljajo ta šport, uvideli, da ti nikoli ne sme biti nerodno zaradi tega, ker si v nečem dober. Hočem, da se otroci tega naučijo. Če si v eni stvari dober, če v njej blestiš, je pravilno, da si to priznaš in si na to tudi ponosen."