Simone Ledward Boseman se je z nastopom spomnila pokojnega moža

Simone Ledward Boseman je nastopila v televizijskem prenosu dobrodelne prireditve, namenjene ozaveščanju o različnih oblikah raka, ter zapela priredbo pesmi Sammyja Faina in Irvinga Kahala I’ll Be Seeing You. Njenemu možu, priznanemu igralcu Chadwicku Bosemanu, so leta 2016 diagnosticirali raka debelega črevesa, bitko z boleznijo pa je izgubil pred dvema letoma.