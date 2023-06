Simpatičen trenutek med Taylor Swift in slovenskim plesalcem: 'Si v redu?'

Obiskovalci koncerta so v objektive ujeli trenutek, ko je Swiftova med prepevanjem hita We Are Never Ever Getting Back Together stopila na plesalčevo nogo in v istem trenutku zaskrbljeno preverila, ali ga je pri tem poškodovala.

"Ali si v redu?" je vprašala Slovenca in ostalim plesalcem dejala, da je stopila na njegovo nogo. Pripetljaj ni povzročil nobenih poškodb, tako Taylor kot Jan pa sta z nastopom že v naslednjem trenutku nadaljevala."Kako je Taylor skrbna," so bili nad videnim navdušeni pevkini oboževalci.