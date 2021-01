Simpsonovi pred 14 leti napovedali Toma Hanksa na inavguraciji

Simpsonovi so že večkrat napovedali marsikatero dogajanje. Tudi tokrat ni nič drugače. Ustvarjalci priljubljene risane komedije so že pred 14 leti napovedali nastop Toma Hanksa na dan predsedniške inavguracije.

icon-expand Tom Hanks v Simpsonovih FOTO: Youtube

Pisatelji priljubljene humoristične serije Simpsonovi so znova presenetili oboževalce in sebe. Ljubitelji serije so na Twitterjuopozorili na epizodo izpred 14 let, ko je v njej 'gostoval' Tom Hanks. Igralec je takrat imel govor na dan inavguracije. Ne le to. V seriji vodi prav posebno oddajo, kot se je to tudi uresničilo 20. januarja 2021 na inavguraciji 46. predsednika Joeja Bidna.

Tom Hanks je po inavguraciji povezoval zabavno oddajo Celebrating America, v kateri so nastopili tudi mnogi glasbeniki, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovatoin Katy Perry, ki je oddajo zaključila z nastopom in veličastnim ognjemetom v ozadju.

V Simpsonovih pa je nastopil v njihovem filmu iz leta 2007, v katerem narod govori v 'trenutkih državnega kaosa' in tudi tu lahko potegnemo vzporednico s trenutnim dogajanjem v Združenih državah Amerike, kjer so nekateri državljani presrečni, da se je Trumpova predsedniška kandidatura iztekla. Mnogi namreč prav Donalda krivijo za slabo spoprijemanje Amerike s pandemijo, številnimi protesti in izgredi ter napadi na temnopolte, od tu tudi izvira lanskoletno gibanjeBlack Lives Matter (Življenja temnopoltih so pomembna, op. a.). "Ameriška vlada je izgubila verodostojnost, zato si je je nekaj izposodila od mene," je v filmu iz leta 2007 povedal risani Hanks. "S Tomom Hanksom, ki gosti nocojšnje praznovanje, je čas, da opozorimo, da Simpsonovi nikoli ne razočarajo,"je zapisal eden od uporabnikov Twitterja in pripel fotografijo iz risanega filma. Drugi uporabnik pa je zapisal: "In tu je Tom Hanks, da popravi Trumpovo zmešnjavo in da vsem nam zniža krvni tlak. Točno tako, kot so to napovedali Simpsonovi."

icon-expand Tom Hanks je povezoval zabavno oddajo po končani inavguraciji Joeja Bidna. FOTO: Profimedia