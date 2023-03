Sin Adama Driverja si ne želi ogledati očetovega filma

Adam Driver je gostoval v oddaji Late Night , kjer je z voditeljem Sethom Meyersom spregovoril o svojem novem filmu 65 . Dejal je, da je vlogo v znanstveno-fantastičnem akcijskem trilerju sprejel med pandemijo, ko je bil v karanteni skupaj s svojo družino. "Ves čas sem bil z družino in moj sin mi je povedal vse o dinozavrih," je dejal in pojasnil, da ga je sinovo zanimanje za dinozavre razveselilo. Peljal ga je namreč na snemanje filma, v katerem je igral, saj so v njem nastopali dinozavri.

"Odšla sva na snemanje in vedel je vse. Nekdo mu je rekel: 'To bo morda malo strašljivo. Ne boj se,'" se je dneva, ko je sina peljal na snemanje, spominjal Adam in dodal, da sina ni bilo ničesar strah, ampak je zavzeto našteval vrste različnih dinozavrov. Kljub navdušenju in pogumu na snemanju pa si sin filma, sedaj ko je izšel, še ni ogledal. "Ne želi gledati filma, ker je preveč grozen. Dejansko sem naredil to stvar, da bi jo lahko on gledal, on pa ne pokaže zanimanja za ogled."

39-letni oskarjev nominiranec je še povedal, kako se je sin odzval, ko je spoznal, da njegov oče nastopa v filmih. "Rekel je: 'Oh, to je kulsko. Sovražim filme.' Sovraži filme, sovraži jih. Končno sem mu pokazal Mary Poppins kot njegov prvi film in odzval se je: 'Ah, bilo je okej.'"