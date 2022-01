Sin Akija Rahimovskega: Bila sva si bližje s pesmijo kot z besedami

Kristjan se je zdaj oglasil tudi na Instagramu, kjer je delil fotografijo iz otroštva, na kateri ga očka drži v naročju, ko je bil še dojenček. Ob tem je vidno pretresen zapisal:"Oče, prehitro si me zapustil. Močno prezgodaj. Ljudje pravijo, da je Bog tako želel ... Bila sva si bližje s pesmijo kot z besedami, drugače nisi znal, v glavi nisi znal priti s tistega odra, zato sem se ti približal samo s pesmijo. Moj očka, lahko bi naredila veliko več. Nepopisno me boli. V tolažbo mi je, da bom imel vsaj delček tebe v svojih pesmih, pa tudi v tem, kar si mi zapustil. Ampak to mi zdaj ni dovolj ... Ljudje so vedeli vse o naju in niso vedeli ničesar ... ti in jaz sva vedela ... Vsi te pogrešamo, oče. Oče, zdaj počivaj, potem 'žuraj' zgoraj z ekipo. Ljudje moji, hvala vsem v imenu celotne družine Rahimovski za vse izrečene besede podpore, za vsa sporočila, klice ... Tudi vam je pomenil, ker je bil velik, kot je bil Oli (Dragojević, op.a.) – nedotakljiv. Oče, pred dnevi si mi rekel: Sin, tudi jaz te imam rad, daj pobegni tja in se vidimo. Se vidimo, oče, nekega dne ... Adijo, oče, rad te imam oče ... Se vidiva."