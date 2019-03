Sin ameriške igralke se je bal, da jo bo multipla skleroza ubila

Ameriška igralka Selma Blair, ki je oktobra lani razkrila, da ima multiplo sklerozo, je spregovorila o svoji bolezni in dejala, da ni pričakovala takšnih odzivov s strani bližnjih in javnosti. ''Do mene so se obnašali, kot da bom umrla.''

46-letna igralka Selma Blair, ki je zaigrala v številnih filmskih uspešnicah, kot so Blondinka s Harvarda, Podle igre, To sladko bitje, Bes pod kontrolo, Hellboy in mnogih drugih, je oktobra lani prek objave na svojem Instagramu razkrila, da so ji zdravniki postavili diagnozo multiple skleroze. Igralka, ki je po tem dejala, da ni izgubila volje do življenja in da se želi spet igrati s svojim sinom, si pri hoji in dnevnih opravilih že nekaj mesecev pomaga s sprehajalno palico, nedavno pa je pritegnila pozornost fotografov, ki so jo v svoje fotografske objektive ujeli ob obisku klinike v Santa Monici.

FOTO: Profimedia

V oddaji Good Morning Americaje 46-letnica povedala, da je začutila olajšanje, ko je končno izvedela, kaj se z njo dogaja. Pred tem je namreč čutila veliko utrujenost, ki si je ni znala razložiti. Dejala je, da se je morala k počitku spraviti že po najmanjših opravilih, kot so bili vožja sina v šolo. Potem, ko je zdravnike dlje časa opozarjala ne to, da je utrujena in da se je njeno splošno počutje močno poslabšalo, je nekajkrat naletela na odzive, da je z njo vse v redu in da bodo težave sčasoma izzvenele. Čeprav multipla skleroza ni nedolžno obolenje – gre za bolezen centralnega živčnega sistema, ki prizadane možgane in hrbtenjačo, spremljajo pa jo simptomi, kot so: zamegljen vid, motnja ravnotežja, slaba koordinacija, nerazločen govor, odrevenelost, tremor, mišična utrujenost, ter težave s koncentracijo in spominom, je Selma priznala, da ji je odleglo, ko je izvedela za diagnozo in si je končno lahko razložila slabo počutje, ki jo je spremljalo v preteklosti.

Selmin sin se je ustrašil, da bi jo bolezen lahko ubila FOTO: Profimedia