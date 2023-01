Sin Angele Bassett avtor potegavščine, da je umrl igralec Michael B. Jordan

Slater Vance , sin igralke Angele Bassett , se je opravičil za neslano šalo, ki si jo je privoščil na račun zvezdnika Michaela B. Jordana . 16-letnik se je namreč pred koncem leta pridružil trendu potegavščin na družbenem omrežju TikTok , kjer so skrivaj posneli odzive na lažno novico o smrti zvezdnika, posnetek pa nato objavili.

Angela Basset, Michael B. Jordan in Slater Vance

V sedaj že izbrisanem posnetku je Slater svojim staršem sporočil, da je umrl 35-letni igralec Michael B. Jordan, s katerim je Bassettova zaigrala v filmu franšize Črni panter . 64-letna igralka je v šoku ob novici položila roko na srce in ponavljala zlog "A-a, a-a", njegov oče pa je sinu rekel: "Prenehaj, igraš se z nama."

Mnogi so posnetek označili za neprimeren, še toliko bolj pa jih je zmotilo dejstvo, da je 16-letnik sin Jordanove soigralke in je zato povezava bolj osebna. Vance se je pozneje javno opravičil na Instagramu, a je bil tudi ta posnetek pozneje izbrisan. "Opravičujem se celotni družini Michaela B. Jordana in njemu osebno, saj je moj idol. Da sem sodeloval v taki potegavščini, je popolnoma nespoštljivo. Ne želim si nobenih slabih posledic za njegovo družino ali svoje starše, saj si tega ne zaslužijo," je povedal v videu.

"To je bila moja napaka in upam, da se lahko iz te lekcije naučijo vsi, ki družbena omrežja uporabljajo kot orodje in vir zabave ter se zavedajo, da imajo lahko dejanja posledice, ki vplivajo tudi na druge, ne samo nanje," je v opravičilu še dodal 16-letni Vance, ki ga ima Bassettova z možem, igralcem Courtneyjem B. Vanceom.